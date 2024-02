Homosexueller Ex-Nationalspieler Hitzlsperger sieht in Gruppen-Coming-out einen „bedeutenden Schritt“

Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger wäre ein zeitgleiches Coming-out mehrerer Fußballspieler ein „sehr bedeutender“ Schritt. „Man kann eine Gesellschaft nicht allein dadurch verändern, dass man Leuten sagt: Ihr müsst aufhören, zu diskriminieren und auszugrenzen. Was aber sehr wirkungsvoll ist: Wenn Betroffene selbstbewusst sagen, ich erkenne hier das Problem gar nicht, ich bin so, und das ist kein Makel, sondern völlig in Ordnung so! Ein Gruppen-Coming-out könnte genau diese Botschaft transportieren“, sagte Hitzlsperger im Playboy.