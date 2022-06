Zurück in die Zukunft : Was dafür spricht, es noch mal mit dem Ex-Trainer zu versuchen

BVB-Trainer Edin Terzic. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Viel sprach für eine zweite Amtszeit von Lucien Favre in Mönchengladbach, Edin Terzic war nie weg, übernimmt nun aber ein zweites Mal das Traineramt beim BVB. Können solche Rückholaktionen überhaupt gelingen? Für beide Seiten spricht zumindest einiges dafür, es noch mal mit dem Ex zu versuchen.

Eine Diskussion über Trainer und den Umgang mit ihnen gehört zu einer Bundesliga-Saison wie die Samstagskonferenz und eine Bayern-Meisterschaft. Das schien in diesem Jahr anders. Beinahe war man schon versucht, der aufgeregten Bundesliga eine neue Gelassenheit zu bescheinigen. Nun suchte oder sucht plötzlich die halbe Liga einen neuen Trainer – wobei neu offenbar nicht mehr zwangsläufig ganz neu heißen muss. Markus Weinzierl und der FC Augsburg führten zwar vor, wie sich zwei alte Bekannte auch im zweiten Anlauf maximal entfremden können, dennoch spielen andere Vereine mindestens mit ähnlichen Gedanken. Aufgewärmtes ist plötzlich wieder nachgefragt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die gelernte Personalpolitik der meisten Klubs viel zu oft gescheitert ist.

Ein hoher Durchlauf auf der Trainerbank ist keine zwangsläufige Erfolgsgarantie, Details dazu gilt es bei (Ex-)Bundesliga-Zweigstellen wie Hamburg oder Gelsenkirchen nachzufragen. Daher schien sich zuletzt beinahe schon die Einsicht durchgesetzt zu haben, auch in schwierigeren Phasen am wichtigsten Angestellten des Klubs festzuhalten. Ein solcher Stillstand auf dem Trainermarkt herrschte schon lange nicht. Im besten Fall resultierte dieser Langmut darin, die Liga abzuschenken, um den Europa-League-Pokal nach Frankfurt zu holen. Schlechtere Szenarien führten Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach vor, wo das Management es lange knirschen ließ, damit es bei Saisonschluss schließlich doch noch krachte. Plötzlich war von Langmut und Perspektive dann nicht mehr viel übrig. Nachdem nur Wolfsburg, Hertha, Leipzig und Bielefeld während der Saison den Trainer gewechselt hatten, suchen nun plötzlich Hoffenheim, Augsburg, wieder Wolfsburg, abermals Hertha, Dortmund und Gladbach einen Coach – Aufsteiger Schalke nicht zu vergessen. Außer der Tatsache, dass Bundesligatrainer derzeit ein gefragtes Jobprofil ist, lässt sich bei der Personalsuche dabei wenig Planvolles erkennen. Die Klubs eint ein Mangel an Trainern, aber mehr noch an Ideen.

Der Markt ist dabei trendversessen wie eine Modenschau: Dass sich einst das Bild des Karussells für die Wechselspiele zwischen den immer gleichen Vereinen etabliert hat, kommt nicht von ungefähr. Praktisch über Jahrzehnte war es einem kleinen Kreis von Übungsleitern vorbehalten, nach und nach die halbe Bundesliga durchzucoachen. Erst recht spät kamen Klubs auf den Gedanken, dass aus diesem Geiste wenig Inspirierendes entspringen konnte. Der Moment, in dem Jürgen Klopp beim Hamburger SV wegen zu löchriger Jeans für untauglich erklärt wurde, markiert recht exakt den Übergang zur Neuzeit.

Wenig später suchte jeder Verein seinen eigenen Klopp. Einser-Schüler von der Trainerakademie wurden gehandelt wie Eintrittskarten für die Champions League. Eine neue Generation von Coaches war äußerlich plötzlich kaum noch von den Spielern zu unterscheiden, über die sie öffentlich nur noch mit Spitznamen sprachen. 30-jährige Kapuzenpulli-Träger verklärten den Fußball mit Angebervokabeln zu einer Halbwissenschaft und stellten mit verbalem Vertikalspiel die alte Trainergilde ins Abseits. Seit Anno Julian Nagelsmann ist sogar das Tabu eingerissen, dass ein Trainer nicht jünger als seine Spieler sein darf. Einen Taktikstreber, der mit Medien, Profis und Vorstand mindestens gleich gut kann und jung genug ist, um noch 30 Jahre zu bleiben, wünschte man sich nun von der Weser bis zur Isar. Innerhalb weniger Jahre wurde eine ganze Trainergeneration dabei einfach ausgewechselt.

Doch inzwischen hat sich der Nebel gelichtet. Viele Vereine mussten erfahren, dass nicht jeder Junge der nächste Nagelsmann ist, dass es bei der Personalplanung nicht zwangsläufig genügt, einfach den U19-Coach zu befördern. Plötzlich stehen viele Klubs so verzweifelt da wie auf einer Ü30-Party um 3 Uhr morgens: Es herrscht großer Bedarf bei übersichtlichem Angebot. Doch wie überall im Leben verursacht Mangel Kreativität. Obwohl die Statistik das nicht hergibt, scheint die Auswahl an möglichen Trainern tatsächlich begrenzter als früher, was nicht zuletzt daran liegt, dass auch die Fans mäkeliger geworden sind. Wer erfahren und verfügbar ist, muss zwangsläufig auch schon gescheitert sein, meistens mehrfach. Doch das lassen viele den Kandidaten nicht mehr durchgehen. Es ist keine zwei Jahre her, dass Florian Kohfeldt noch als das schärfste Messer in der Trainerschublade galt, heute wirkt er als Anwärter für Topklubs bereits auserzählt und muss erst wieder Anlauf für einen Umweg nehmen.

Deshalb sind sich viele Klubs nicht mehr zu schade, in der eigenen Vergangenheit zu wühlen. Wie verheißungsvoll es ist, mit Ex-Beziehungen wieder anzubändeln, darüber haben Psychologen und Paartherapeuten Bibliothekenwände vollgeschrieben, die sich grob so zusammenfassen lassen: es kommt drauf an. Auf die Umstände der Trennung etwa. Beim FC Bayern konnten sich nur die Älteren noch daran erinnern, wie und warum es damals mit Jupp Heynckes auseinanderging. In Gladbach oder Schalke hielt man es aber zwischenzeitlich für keine gute Idee, die Zusammenarbeit mit ihm fortzuführen. Als der Altmeister in München dann die Scherben von Louis van Gaal und, ja tatsächlich, Andries Jonker aufkehren sollte, die sich vor ihm beim Rekordmeister versucht hatten, diagnostizierten dem FC Bayern deshalb viele nackte Panik. Die Geschichte urteilte indes, dass Heynckes den Job noch ungleich erfolgreicher erledigte als sein Nachfolger Pep Guardiola. Grund genug für die Bayern, Heynckes anschließend noch ein drittes Mal zu verpflichten. Folgende Engagements wusste der heute 77-Jährige erst durch gestenreiches Abwinken knapp zu verhindern.

Es kann also durchaus noch mal klappen mit dem Ex, zumal viele Beziehungen ja einseitig aufgekündigt wurden. Lucien Favre etwa bleibt in Mönchengladbach auch Jahre nach seinem Abgang ein mythisches Phantom – und nahm nach halb-öffentlichem Balzen der Borussia dann doch noch so scheu Reißaus, wie es nur Favre kann. Bis auf den Schweizer hielten eine mögliche Rückkehr aber nur wenige für eine schlechte Idee. Die Einsicht, dass früher nicht alles schlechter war, hat sich nach Saisonende auch bei der anderen Bundesliga-Borussia durchgesetzt. Marco Rose, der sich erst im vergangenen Sommer unter nicht unerheblichen Schmerzen von Mönchengladbach nach Dortmund rübergetrennt hatte, fand dort am Ende keine echte Gegenliebe. Dass Rose nach Hütters Abgang und Favres Absage nun einfach nach Gladbach zurückkehrt, weil es mit der vermeintlich attraktiveren Nebenbuhlerin nicht geklappt hat – dafür ist alles wohl noch zu frisch und selbst für die Seifenoper Bundesliga ein Dreh zu viel.

Dass Roses Vorgänger Edin Terzic indes sein Nachfolger in Dortmund wird, erscheint wie ein Augenzwinkern des Schicksals. Mit emotionalen Worten hat er bei seinem Wiederantritt versucht, bei den BVB-Anhängern das alte Feuer wieder aufglimmen zu lassen. „Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern wie noch nie“, sprach Terzic. Auch Aufgewärmtes kann offenbar sehr heiß serviert werden.

Grundsätzlich muss die Idee nicht falsch sein, es noch mal miteinander zu versuchen. Einige Voraussetzungen ändern sich, Trainer sammeln neue Erfahrungen, Klubs bekommen neue Kader, Manager, Vorstände. Zudem kennen sich beide Seiten grundsätzlich und sind damit vor großen Überraschungen gefeit. Dennoch liefert die Bundesliga-Geschichte nur wenige Beispiele für Trainer, die im zweiten Anlauf mehr Erfolg hatten als beim ersten Mal. Statistisch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür immens, wenn man die Bayern trainiert. Dort ist das neben Heynckes schon Giovanni Trapattoni, Ottmar Hitzfeld und Udo Lattek gelungen. Karl-Heinz Feldkamp beim 1. FC Kaiserslautern, Otto Rehhagel bei Werder Bremen oder - noch früher - Hennes Weisweiler mit dem 1. FC Köln glückte ähnliches. Die Liste der weniger erfolgreichen Comebacks indes ist ungleich umfangreicher. Bruno Labbadia beim Hamburger SV, Peter Neururer oder Mirko Slomka in Hannover, Armin Veh bei Eintracht Frankfurt, zuletzt Weinzierl in Augsburg – sie alle hätten es rückblickend wohl lieber bei einem Mal belassen. Schließlich gibt es immer auch gute Gründe für eine Trennung.