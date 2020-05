Mitgliederversammlung der Profiklubs : Termin für Start der Bundesliga-Saison 2020/21 weiter unklar

Frankfurt Einen Termin für den Start der Bundesliga-Saison 2020/21 hat DFL-Geschäftsführer Christian Seifert noch nicht in Aussicht gestellt. Im Idealfall starten die Ligen im August. Die Mitgliederversammlung wollte sich noch nicht festlegen.

Der Termin für den Start in die Bundesliga-Saison 2020/21 bleibt vorerst unklar. „Stand heute wollen wir uns noch nicht final festlegen. Im Idealfall starten Ligen natürlich im August“, sagte DFL-Boss Christian Seifert am Donnerstag im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga und verweis auf den Zeitdruck wegen der in das Jahr 2021 verlegten EM.