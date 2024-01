Teilerfolg Hohe Geldstrafe des 1. FC Köln wird um knapp ein Drittel reduziert

Die ungewöhnlich hohe Summe geht auf Vorfälle beim Derby am 22. Oktober 2023 gegen Borussia Mönchengladbach zurück, bei dem in der Kölner Fankurve vor dem Spiel massiv Pyrotechnik abgebrannt worden war. Statt der ursprünglich beantragten Strafe von 595 000 Euro nur für dieses Spiel müssen die Kölner 420 000 Euro zahlen. Hinzu kommen 13 000 Euro für Vorkommnisse beim Spiel bei Eintracht Frankfurt am 3. September. Dafür waren ursprünglich 23 000 Euro beantragt worden.