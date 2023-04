Darmstadt-Trainer Lieberknecht Ein Trainer bringt den Fußball mit einem Satz zum Nachdenken

„Die Fans haben das Recht, mit uns in Kontakt zu kommen, weil wir als Trainer und Spieler in ihrem Verein erst mal Gast sind.“ Das hat Lieberknecht gesagt in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Klingt erst einmal nach Populismus. Nach Fishing for Compliments. Lieberknecht sagt halt vordergründig das, was die Fans hören wollen. Und was die Medien als „die Fans“ bezeichnen, ist im laufenden Kulturkampf im Fußball die eine Seite. Die Seite, die den Fußball bei den Menschen lassen will, die sich gegen den Ausverkauf von Vereinen an Investoren wehrt, gegen die Zerstückelung von Spieltagen, gegen die Reduzierung des eigenen Fanseins auf eine Rolle als Kunden in einem Geschäftsbereich, der früher einmal eine Sportart war.