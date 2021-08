Vor Supercup zwischen BVB und Bayern : Schweigeminute zu Ehren von Gerd Müller

München In Gedenken an Gerd Müller wird es vor dem Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München eine Schweigeminute geben. Beide Teams werden zudem mit Trauerflor auflaufen.

Vor dem nationalen Fußball-Supercup zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister FC Bayern München wird es in Gedenken an Stürmerlegende Gerd Müller eine Schweigeminute geben. Dazu werden beide Teams am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) mit Trauerflor auflaufen, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mitteilte. Müller, der lange Jahre für die Münchner spielte, war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Wenige Stunden später hatte es bei den beiden Bundesliga-Partien Mainz gegen Leipzig und Köln gegen Hertha Schweigeminuten gegeben.