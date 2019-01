Serie: Der Fußball in zehn Jahren: „Stadiongänger werden künftig noch mehr leiden“

Düsseldorf Jan-Henrik Gruszecki ist Fan und Allesfahrer von Borussia Dortmund. Seit Jahren engagiert er sich fanpolitisch gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Doch die Entwicklung zu stoppen, hält er selbst für „Utopie“. Die Zukunft heißt Superliga.

„Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein“, „12:12 - Ohne Stimme, keine Stimmung“, „Nein zu Montagsspielen“ - nur einige Beispiele für Fan-Aktionen in den vergangenen Jahren an denen Jan-Henrik Gruszecki beteiligt war. Der 34-Jährige ist Journalist, Autor und Filmemacher, genauso wie BVB-Anhänger und Fanaktivist. Im Interview spricht er aus Sicht eines aktiven Fußballfan über die Zukunft der Bundesliga.

Gruszecki: „Ich glaube, dass die nachrückende Generationen fast nur noch für Highlights empfänglich sind. Was zur Folge hat, dass gar nicht mehr so viele Menschen zu normalen Spielen ins Stadion gehen wollen und sich deshalb zum Beispiel viel kleinere Stadien wieder mehr durchsetzen werden. Die großen Arenen wird es geben, aber eben vor allem für diese Highlight-Spiele.“

Also muss auch in Zukunft der Sport Anreiz genug für einen Stadionbesuch sein. Wie erreicht man das?

Gruszecki: „Ja, aktuell ist das sicherlich so und ich persönlich werde auch immer gegen eine solche Liga sein. Aber früher waren auch die regionalen Oberligen die höchste Spielklasse. Vielleicht ist damals auch für einige Fans die Fußballwelt eingestürzt, als plötzlich bundesweit gespielt wurde. Also werden wir uns - vielleicht nicht in zehn, aber in 30 Jahren - fragen: Wie provinziell war das denn damals, als wir noch nationale Ligen hatten und nicht europaweit gespielt haben?“

Gruszecki: „Die Bayern sind in den vergangenen Jahren allen weggerannt und haben in neun Jahren sieben Mal die Meisterschaft geholt. Der BVB läuft mit weitem Abstand hinterher und lässt dabei aber die übrige Konkurrenz weit hinter sich. Die Vielfalt ist verloren gegangen, darüber darf auch die aktuelle Saison nicht hinwegtäuschen. Bayern hat gerade einen leichten Schnupfen, die holen jetzt das Taschentuch raus und rennen dann – aufgeputscht vom Festgeldkonto – wieder los. Der Rekordtransfer von Fortuna Düsseldorf war wie teuer?

Gruszecki: „Das bezahlen Bayern oder der BVB für einen A-Jugendpsieler. Und wenn diese Schere noch weiter auseinandergeht, wovon ich ausgehe, dann wird die Bundesliga nicht mehr lange so bestehen können. In unserer Gesellschaft machen die sogenannten Superreichen gemeinsame Sache, wieso sollte das im Sport anders sein? Die Super-League ist da doch der folgerichtige Schluss. Die Topklubs können hier ihre Umsatzrentabilität extrem steigern und wie ein Kartell agieren.“

Gruszecki: „Das ist eben die Frage. Nachhaltig ist das jedenfalls nicht. Meine destruktive These lautet: diese Form des Fußballs siegt sich zu Tode. Irgendwann sagen die Leute: es reicht jetzt. Der Profifußball hat sich deutlich in Richtung Unterhaltungsindustrie entwickelt. Dort konkurriert man gegen wirtschaftliche Giganten wie Amazon, Facebook oder Netflix und nicht mehr mit anderen Sportarten. Die Highlights werden immer ziehen, aber der Alltag wird irrelevant.“

Gruszecki: „Ein Stadionbesuch ist irgendwo ein Anachronismus: du bezahlst Geld dafür dich schlecht behandeln zu lassen. Du fährst zum Auswärtsspiel stundenlang in den schlechtesten Zügen, darfst am Zielort die Stadt nicht betreten sondern wirst im Konvoi zum Stadion transportiert, dort am ganzen Körper begrapscht und das alles, um reichen Sportlern 90 Minuten lang bei der Ausübung ihres Beruf zuzusehen. Das Ganze ist irrational – und deshalb auch so schön. Man ist mit Freunden unterwegs, kommt aus seinem Alltag raus. Aber ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen auf den dazugehörigen Aufwand immer weniger Lust haben. Wieso sollte ich um fünf Uhr aufstehen und mich in den Zug nach Augsburg setzen, wenn ich auch ausschlafen und mir um 15.25 Uhr meine 3D-Brille aufsetzen kann?“