Plakate und Stimmungsboykott: Fans demonstrieren gegen neue Anstoßzeiten

Berlin Mit einem Stimmungsboykott in der ersten Halbzeit der Bundesliga-Begegnungen am 13. Spieltag haben die Fans gegen ungeliebte Anstoßzeiten protestiert. Vielerorts gab es Protest-Plakate.

In allen Stadien herrschte in den ersten 45 Minuten eine ungewohnt gedämpfte Atmosphäre. Dazu gab es zahlreiche Protestplakate, wie beim Topspiel in Bremen. „Die Vereine haben es in der Hand - Gegen Spieltagszerstückelung“, war dort zu lesen. Beim Ausgleichstreffer der Bremer gegen Meister Bayern München konnten die Anhänger der Grün-Weißen aber ihren Jubel nicht mehr zurückhalten.

Auch in Hannover war beim Spiel gegen Hertha BSC auf einem großen Plakat zu lesen: „Gegen Montagsspiele und Spieltagszerstückelung - in allen Ligen!“ Auch wenn sich die Bundesliga-Clubs auf eine Abschaffung der Montagsspiele beim zukünftigen TV-Vertrag schon geeinigt haben, sind die Fans noch nicht besänftigt. Der Protest an diesem Spieltag, an dem mit der Partie des 1. FC Nürnberg gegen Bayer Leverkusen das erste Bundesliga-Montagsspiel der laufenden Saison stattfindet, richtet sich generell gegen Fan-unfreundliche Anstoßzeiten unter der Woche in allen Ligen.