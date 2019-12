Harsche Kritik vom KFC-Manager an Ex-Klub Bayern : Effenberg wünscht Gladbach den Titel

Düsseldorf Stefan Effenberg hat Bayern Münchens Trainer Hansi Flick den Rücken gestärkt, aber die Mannschaft in die Pflicht genommen und die Verantwortlichen des Rekordmeisters hart kritisiert. Borussia Mönchengladbach wünscht er die Meisterschaft von ganzem Herzen.

Die Bayern-Führung bekam aber nicht nur in der Trainerfrage, sondern auch in puncto Einkaufspolitik ihr Fett weg. Ein Torjäger wie Timo Werner passe in jede Mannschaft. Wenn so ein Spieler zu haben sei, müsse man zuschlage. „Sie haben es verpennt“, sagte Effenberg. Jetzt hätten die Münchner vor allem ein Problem: „Die Abhängigkeit von Lewandowski ist zu groß.“