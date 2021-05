So lief die Relegation seit 1982 : Darum ist der 1. FC Köln Favorit gegen Holstein Kiel

Köln Ein Treffer vier Minuten vor Schluss des letzten Spiels rettete den 1. FC Köln in die Relegation. Diese gegen Holstein Kiel nehmen sie deshalb durchaus als Chance auf den Klassenerhalt wahr.

Der 1. FC Köln will am Mittwochabend den Grundstein zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga legen. Im Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel (18.30 Uhr/DAZN) hoffen die Kölner auf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag im Norden. Sechs Mal ist der FC bereits aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, aber jedes Mal direkt. Zum ersten Mal hat er nun die Chance, den Abstieg im Nachsitzen noch abzuwehren.