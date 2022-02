Leere Ränge in Corona-Pandemie : Entscheidung über Zuschauer in NRW-Stadien steht bevor

Könnte bald wieder Realität sein: ein volles Stadion in der Bundesliga. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Dürfen bereits am Wochenende wieder Tausende Fußball-Fans in die Stadien in Nordrhein-Westfalen pilgern? Das Gericht will noch in dieser Woche über die Zuschauer-Kapazitäten entscheiden.

Hoffnung für die NRW-Vereine: Der Senat des Oberverwaltungsgerichts Münster wird noch vor dem Wochenende über die Erhöhung der Zuschauerkapazität in den Fußballstadien Nordrhein-Westfalens entscheiden. Das bestätigte die Vorsitzende Richterin und Pressesprecherin Gudrun Dahme dem SID am Mittwoch.

Der 1. FC Köln, Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund hatten entsprechende Anträge zur Prüfung der derzeitigen Obergrenze von 750 Besucherinnen und Besuchern im gerichtlichen Eilverfahren eingereicht. Der Senat hat dem Land eine Frist zur Stellungnahme gestellt, die am Mittwoch um Mitternacht ausläuft.

Der BVB, Köln und die Arminia haben am Wochenende allesamt Heimspiele. Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und der VfL Bochum spielen auswärts.

Zahlreiche Bundesländer haben die Beschränkungen für Sportstätten gelockert. Bremen lässt mehr Fans in die Stadien, Sachsen zieht mit, Berlin könnte folgen. Sogar eine bundesweit homogene Lösung ist in Sicht.

Obwohl die Inzidenz mittlerweile über die Marke von 1200 geklettert ist und Experten vor zu raschen Lockerungen warnen, ging Bremen am Dienstag voran. 10.000 Zuschauer sind für das nächste Werder-Heimspiel erlaubt. Mit Blick auf den nächsten Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie am 16. Februar stellte Bürgermeister Andreas Bovenschulte in der ARD sogar ein gemeinsames Vorgehen der Landesregierungen in Aussicht: "Da brauchen wir eine einheitliche Regelung."

Die Zahl von Bundesländern wächst, die ein wenig mehr "Atmo" in den Arenen zulassen. Größere Zuschauerzahlen wurden zuletzt schon von Sachsen-Anhalt (50 Prozent der Kapazität), Bayern (25 Prozent bei maximal 10.000), Baden-Württemberg (50 Prozent bei maximal 6000) und Rheinland-Pfalz (20 Prozent) zugelassen. In eine ähnliche Richtung könnte es in NRW gehen. Noch vor diesem Wochenende soll zumindest vor Gericht eine Entscheidung fallen.

(dör/SID)