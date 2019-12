„Sorry für den Spoiler“ : Sportschau-Moderator Opdenhövel verrät Borussia-Ergebnis vor dem Spielbericht

Mönchengladbach Die ARD hat sich für eine nicht alltägliche Panne in der Sportschau entschuldigt. Das Mikrofon von Moderator Matthias Öpdenhövel wurde zu spät abgedreht.

In der Sendung am Samstag verriet Moderator Matthias Opdenhövel versehentlich schon vor dem angekündigten Beitrag zum Spitzenspiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München den Ausgang. „Leider gab es in der Sportschau am Samstag einen technischen Fehler und der Ausgang der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wurde verraten. Wir bitten das zu entschuldigen“, twitterte der öffentlich-rechtliche Sender. Sportschau-Moderator Opdenhövel schrieb: „Sorry für Spoiler, da hat wohl jemand mein Mikro offen gelassen.“