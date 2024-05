Duelle, TV-Übertragung, Modus Das müssen Sie zur Relegation 2024 wissen

Der SV Wehen Wiesbaden trifft auf Jahn Regensburg. Die Wiesbadener warten seit März auf einen Sieg und kamen trotz vier Niederlagen in Serie zum Abschluss gerade so in die Relegation. Gegner Regensburg ist aber auch nicht besser in Form: In der Hinrunde noch Tabellenführer der 3. Liga kam der Vorjahres-Absteiger als 18. der Rückrunde (!) in der Gesamtabrechnung auf Rang drei.