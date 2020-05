Spielbetrieb trotz Corona : Politik erlaubt Bundesliga-Neustart in zweiter Maihälfte

Berlin Die Deutsche Fußball-Liga hat von der Politik grünes Licht für einen Neustart der 1. und 2. Bundesliga bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder machten dafür am Mittwoch den Weg frei.

Womöglich könnte ab dem Wochenende am 16. und 17. Mai wieder der Ball in den Stadien rollen. Die Bundesliga-Saison ist seit Mitte März ausgesetzt, in der 1. und 2. Liga stehen noch neun Spieltage aus. Die DFL strebt an, diese bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Die Partien dürfen nun unter Auflagen stattfinden. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte Ende April ein Hygienekonzept vorgelegt, das einen möglichst sicheren Ablauf garantieren und das Ansteckungsrisiko minimieren soll. Dies beinhaltet unter anderem regelmäßige Coronavirus-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern der 36 Profivereine, die bereits gestartet sind. Dabei wurden bisher zehn Personen positiv auf das Virus getestet - darunter zwei Spieler und ein Physiotherapeut des 1. FC Köln sowie ein Spieler und ein Betreuer von Borussia Mönchengladbach .

Kern der Terminfrage ist eine vorgesehene vorgeschaltete Quarantäne der Mannschaften. In der Beschlussvorlage des Bundes hieß es am Mittwochmorgen: „Dem Beginn des Spielbetriebs muss, wie in dem geprüften Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen.“ Die Profifußballer sind bei ihren Clubs weitgehend streng isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne.