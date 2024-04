Sommermärchen-Prozess Uli Hoeneß sagt als Zeuge aus

Jetzt soll Uli Hoeneß als Zeuge aussagen. Wenn der einstige Patron des FC Bayern am kommenden Montag vor dem Landgericht Frankfurt auftritt, dürfte das öffentliche Interesse am Sommermärchen-Prozess sprunghaft ansteigen. Vor dem vierten Verhandlungstag ist längst klar: Es geht in dem Verfahren um weit mehr als den Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung gegen drei ehemalige Top-Funktionäre des DFB. Denn zur juristischen Aufklärung in dieser Sache wird Hoeneß eher nichts beitragen können.