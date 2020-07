Transfers und Gerüchte : Wechsel von Hakimi zu Inter Mailand perfekt

Medienbericht: Milan will Rebic fest verpflichten

Der italienische Fußball-Ex-Meister AC Mailand will Angreifer Ante Rebic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt fest verpflichten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. Vor einem Jahr war der Kroate an die Rossoneri ausgeliehen worden.



Der 26-Jährige hatte in den letzten neun Spielen acht Treffer für die Lombarden erzielt. Der Leihvertrag endet normalerweise im Sommer 2021. Die Ablösesumme soll sich auf 25 Millionen Euro belaufen. Die Hälfte der Ablösesumme wird jedoch in die Kassen der AC Florenz fließen, die 50 Prozent der Rechte am Angreifer besitzt. (SID)