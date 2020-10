Schlussspurt im Transfersommer : Schalke zahlt Rudy drei Millionen, um in Hoffenheim zu spielen

Hoffenheim leiht Rudy aus

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den 29-maligen Nationalspieler Sebastian Rudy zurückgeholt. Wie schon in der vergangenen Spielzeit leiht die TSG den 30-Jährigen bis zum Saisonende vom Ligarivalen Schalke 04 aus. Rudy, der schon von 2010 bis 2017 im Kraichgau unter Vertrag stand, ist mit 227 Bundesliga-Einsätzen (13 Tore) Hoffenheimer Rekordspieler. Der Vertrag des Mittelfeldspielers in Gelsenkirchen läuft bis 2022.



"Seine Routine, seine technischen Fähigkeiten und sein taktisches Verständnis werden uns besser machen", sagte der Hoffenheimer Sportchef Alexander Rosen. "Er kennt die TSG wie fast kein anderer und wir wissen alle, was wir sowohl sportlich als auch charakterlich an ihm haben."



Rudy gab zu Protokoll, dass mit dem Wechsel zurück nach Hoffenheim "ein großer Wunsch von mir in Erfüllung" gehe: "Jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle - und um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, als wäre ich gar nicht weg gewesen."



Kurios dabei: Der 30-Jährige, der zum Beginn der Saison zu Schalke 04 zurückgekehrt war, soll auf die Hälfte seines Gehalts verzichten. Die andere Hälfte bezahlen weiterhin die Gelsenkirchener. Das berichtet die "Bild". Rudy verzichtet für die Rückkehr angeblich auf 3 Millionen Euro.



Rudy war 2018 zu Schalke gewechselt, konnte dort aber nicht an seine Leistungen bei Bayern München und Hoffenheim anknüpfen. Nach seiner ersten Rückkehr nach Sinsheim im vergangenen Sommer entwickelte er sich umgehend wieder zum Stammspieler und kam auf 35 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison.