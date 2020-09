Transfers und Gerüchte : FC Bayern verabschiedet Coutinho - Rückkehr nach Barcelona

Arsenal verpflichtet Abwehrspieler Gabriel von Lille



Der FC Arsenal hat den Abwehrspieler Gabriel vom OSC Lille verpflichtet. Wie der Club aus London am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der 22-jährige Brasilianer einen langfristigen Vertrag bei den Gunners. Die genaue Laufzeit nannte Arsenal nicht. Gabriel, dessen voller Name Gabriel dos Santos Magalhaes lautet, begann seine Karriere beim brasilianischen Verein FC Avai. 2017 wechselte er zum OSC Lille. Von dort wurde er an den französischen Zweitligisten ES Troyes AC und an Dynamo Zagreb verliehen, bevor er sich beim Verein aus der Ligue 1. Mit Lille spielte Gabriel in der Vorsaison auch in der Champions League und stand dort in allen Partien in der Startelf. (dpa)