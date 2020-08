Transfers und Gerüchte : Dortmund leiht Real-Talent Reinier für zwei Jahre aus

Wolfsburger Rekordspieler Benaglio beendet Karriere



Wolfsburgs früherer Stamm-Torhüter Diego Benaglio beendet seine Karriere als Profifußballer. „Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte der 36-Jährige in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung und ergänzte: „Ich bin sehr dankbar für alles, was ich in den letzten zwei Jahrzehnten im Fußball erleben und erreichen durfte. Ich freue mich nun aber auf neue Herausforderungen.“



Benaglio, der zuletzt für die AS Monaco in Frankreich gespielt hatte, war von 2008 bis 2017 für den VfL aktiv und ist Rekordspieler des Clubs in der Bundesliga. Mit den Niedersachsen gewann er 2009 die Meisterschaft und holte sechs Jahre später den DFB-Pokal. Zudem spielte er bis 2014 für die Nationalmannschaft der Schweiz. (dpa)