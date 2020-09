Transfers und Gerüchte : PSG-Interesse an Nationalspieler Rüdiger?

Schalke stattet Nachwuchsspieler Calhanoglu mit Profivertrag aus



Bundesligist Schalke 04 hat Nachwuchsspieler Kerim Calhanoglu mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Verteidiger, der erst im Sommer vom U19-Team der TSG Hoffenheim zu den Königsblauen gewechselt war, soll aber zunächst weiterhin in der Nachwuchsmannschaft zum Einsatz kommen. Calhanoglus neuer Vertrag läuft bis 2024.



"Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen", sagte Nachwuchstrainer Norbert Elgert. Sportvorstand Jochen Schneider ergänzte: "Kerim Calhanoglu hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet." (sid)