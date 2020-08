Transfers und Gerüchte : 1. FC Köln leiht Zieler von Hannover 96 aus

Zieler zum Corona-Test in Köln - Koziello auf Leihbasis nach Portugal



Der Wechsel von Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler (31) zum Bundesligisten 1. FC Köln steht kurz bevor. Der Torwart des Zweitligisten Hannover weilte am Dienstag zum Corona-Test am Geißbockheim, wie Sport-Geschäftsführer Horst Heldt (50) in der Pause des Testspiels gegen den Landesligisten SpVg Porz bestätigte. Dies sei Voraussetzung für den Medizincheck am Mittwoch. Am Abend gab der Verein außerdem bekannt, Vincent Koziello bis zum Saisonende an den portugiesischen Erstligaaufsteiger CD Nacional auszuleihen. Zieler wurde in Köln geboren und wuchs auch in der Domstadt auf. Als Jugendlicher spielte er schon für den Geißbockklub. Als Nummer eins in Köln ist allerdings Timo Horn eingeplant, allerdings könnte Zieler als etatmäßiger Stellvertreter Druck auf den Stammkeeper aufbauen.



Koziello hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für den französischen Zweitligisten Paris FC gespielt. "Mit Vincent war klar besprochen, dass es für ihn bei uns nicht weitergeht", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. (sid/dpa)