„So schnell wie möglich“ Miroslav Klose will zurück ins Trainergeschäft

WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose hofft weiter auf eine rasche Rückkehr in das Trainergeschäft. „Wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich. Es heißt, wenn man lange zu Hause sitzt, fällt einem die Decke auf den Kopf. Demzufolge ist sie bei mir schon längst draufgefallen“, sagte der 45 Jahre alte Ex-Fußballprofi in einem Interview von „Münchner Merkur/tz“ (Dienstag).