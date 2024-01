Torschützenkönig Huntelaar, Hannover international So sah die Liga aus, als Bayern zuletzt nicht Meister wurde

Der letzte Meister vor dem unglaublichen Lauf des FC Bayern war Borussia Dortmund. Der BVB holte 2012 das Double aus Meisterschaft und Pokal und damit den zweiten Titel in Folge. Herbstmeister war noch der FCB geworden, doch die Dortmunder – trainiert von BVB-Legende Jürgen Klopp – übernahmen am 20. Spieltag die Tabellenführung und gaben sie nicht mehr her. Mit einem 2:0 über Borussia Mönchengladbach wurde Dortmund am 32. Spieltag Meister. 81 Punkte holte der BVB in der Spielzeit insgesamt, zu dem Zeitpunkt war das ein Rekord – noch nie hatte eine Bundesliga-Mannschaft so viele Punkte in einer Saison geholt. Die Bayern übertrafen das allerdings im Jahr darauf.