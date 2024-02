Skandal im Wiener Derby Werder-Neuzugang entschuldigt sich nach homophoben Gesängen

Werder Bremens Neuzugang Marco Grüll drohen nach der Beteiligung an homophoben Gesängen Konsequenzen. Der Fußballprofi, der sich im Sommer den Norddeutschen anschließt, hat sich nach dem Skandal entschuldigt. „Wir als Spieler haben eine gewisse Vorbildfunktion und dieser wurden wir in dieser Situation keinesfalls gerecht“, teilte der 25-Jährige am Dienstagvormittag auf der Plattform Instagram mit.