Sechs-Tore-Gala Furioser BVB bleibt Bayern auf den Fersen

Der Tabellenzweite zeigte sich vor 81.365 Zuschauern unbeeindruckt vom Bayern-Sieg in Bremen. Die Gastgeber drängten die Wolfsburger von Beginn an tief in die Defensive und erspielten sich in der zehnten Minute bereits den vierten Eckball. Kurze Zeit später wurde die druckvolle Anfangsphase belohnt. Nationalspieler Adeyemi köpfte eine abgefälschte Flanke von Julian Ryerson wuchtig ein. Damit traf der BVB auch im 49. Ligaheimspiel in Serie - beeindruckend.