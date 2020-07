DFB gibt Aufgebot bekannt : Schiedsrichter Badstübner steigt in die Bundesliga auf, Kampka ab

Schiedsrichter Badstübner steigt in die Bundesliga auf, Kampka ab

Köln Florian Badstübner gehört in der kommenden Saison zu den Schiedsrichtern der Fußball-Bundesliga. Der 29-Jährige ersetzt im 26-köpfigen Kader der Elite-Referees Robert Kampka, der zukünftig in der 2. Liga pfeift.

Florian Badstübner (Windsbach) steigt zur neuen Saison in die Reihe der Bundesliga-Schiedsrichter auf, Robert Kampka (Mainz) gehört zukünftig nur noch dem Aufgebot der 2. Bundesliga an. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Zuvor hatte das DFB-Präsidium eine entsprechende Vorlage der Schiedsrichterführung verabschiedet. Die Liste der Bundesliga-Referees für die Saison 2020/21 umfasst somit weiterhin 26 Unparteiische.