Schiedsrichter: Daniel Schlager und Robert Schröder pfeifen künftig in der Bundesliga

Schlager und Schröder pfeifen künftig in der Bundesliga

Schiedsrichter Daniel Schlager wird ab der kommenden Saison in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Foto: DFB

Frankfurt/Main Die Schiedsrichter Daniel Schlager (Rastatt) und Robert Schröder (Hannover) steigen in die Bundesliga auf. Damit werden in der kommenden Saison 26 Unparteiische zum Einsatz kommen.

Notwendig sei die Aufstockung durch den dauerhaften Einsatz des Video-Assistenten in der Bundesliga sowie die geplante Testphase in der 2. Liga, teilte der DFB mit.

"Wir haben in der 2. Bundesliga viele gute Schiedsrichter mit einer positiven Entwicklung, daher zunächst ein Kompliment an das gesamte Team", sagt Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich: "Daniel Schlager und Robert Schröder haben eine exzellente Entwicklung hinter sich, mit sehr positiven Einschätzungen durch die zuständigen Schiedsrichter-Coaches. Beide zeichneten sich besonders im Spielmanagement und in ihrer Persönlichkeit bei den Spielleitungen aus."