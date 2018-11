„Hatte immer eine gute Torquote“: Schalke zeigt Interesse an Modeste

Schalke zeigt Interesse an Modeste

Gelsenkirchen Anthony Modeste hält sich nach seinem China-Abenteuer gerade beim 1. FC Köln fit. Der französische Stürmer könnte bald einen neuen Verein gefunden haben.

Der kriselnde Vizemeister Schalke 04 hat Interesse am früheren Bundesliga-Stürmer Anthony Modeste bekundet. "Er ist ein Torjäger, der immer eine gute Quote hatte, egal wo er war", sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag. Auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung antwortete er: "Muss man mal schauen."