Reaktion auf Verletzungsmisere : Schalke verpflichtet Ex-Gladbacher Kolodziejczak

Timothée Kolodziejczak im Jahr 2017 bei seiner Vorstellung in Mönchengladbach. Nun kehrt er in die Bundesliga zurück. Foto: Dirk Päffgen

Gelsenkirchen Bei FC Schalke 04 mangelt es momentan an fitten Verteidigern. Deswegen hat der Bundesligist nun den zuvor vereinslosen Abwehrmann Timothee Kolodziejczak verpflichtet. Der Franzose stand einst bereits bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat auf die zahlreichen Ausfälle in der Abwehr reagiert und Verteidiger Timothee Kolodziejczak bis zum Saisonende verpflichtet. Der Franzose soll bereits im Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC eine Option sein, betonte Interimstrainer Matthias Kreutzer am Freitag.