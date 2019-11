Bei Niederlage in Freiburg : Frankfurts Abraham checkt Trainer Streich um

Bei Niederlage in Freiburg

Freiburg Der SC Freiburg gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse, mit einem Rempler an Trainer Christian Streich löst Frankfurts David Abraham eine Rudelbildung aus.

Zwei Rote Karten in der Nachspielzeit, einmal Gelb-Rot und ein durch einen Check zu Boden gestreckter Trainer Christian Streich: Nach einer turbulenten Begegnung hat die Überraschungsmannschaft des SC Freiburg ihr bestes Anfangsdrittel in der Fußball-Bundesliga mit dem Sprung auf einen Champions-League-Platz gekrönt. Die unschönen Szenen in der Nachspielzeit trübten aber zunächst die Freude über den glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt.