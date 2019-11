Freiburg holt Last-Minute-Punkt in Bremen : Doppelpacker Petersen bringt Werder in de Bredouille

Doppelpacker Petersen bringt Werder in de Bredouille

Freiburg holt Last-Minute-Punkt in Bremen

Bremen Werder Bremens Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt redeten nach dem ärgerlichen 2:2 gegen den SC Freiburg Tacheles. Christian Streich schwärmte unterdessen von Doppelpacker Nils Petersen.

Petersen, mit Freiburg immer noch in der Spitzengruppe, machte seinen früheren Kollegen Mut. "Genug Qualität" habe Werder, um das Ergebnisloch nach fünf Unentschieden in Serie zu verlassen, sagte der 30-Jährige. Doch die warmen Worte konnten die Stimmung bei den Grün-Weißen nach verlorenen zwei Punkten nicht besänftigen. An der Weser ist erst einmal Schluss mit der Harmonie. Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt redeten Tacheles.