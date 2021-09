„Schon verwunderlich“ : Salihamidzic attackiert Reus – Zorc: „Sollte seine Klappe halten“

München Hasan Salihamidzic hat sich irritiert über den 90-Minuten-Einsatz des Dortmunders Marco Reus im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen gezeigt. Der BVB-Kapitän war nur vier Tage zuvor vor dem WM-Qualifikationsspiel auf Island verletzt von der Fußball-Nationalmannschaft abgereist.

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Kapitän Marco Reus vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund für dessen frühzeitige Abreise von der Fußball-Nationalmannschaft kritisiert. "Das ist nicht meine Sache, aber das ist schon verwunderlich, dass man von der Nationalmannschaft wegfährt und zwei, drei Tage später wieder spielt", sagte Salihamidzic am Sonntag in der Sendung Sky90. Es sei "ja auch nicht das erste Mal".

Wenn man Führung übernehmen wolle, "dann muss man auch immer da sein", betonte Salihamidzic: "Sonst funktioniert eine Mannschaft nicht. Was Kimmich macht, was Neuer macht, was Goretzka macht, das ist für mich Führung. Darauf kann sich der Trainer verlassen."