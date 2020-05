Trotz Keller-Vorstoß : Gehaltsobergrenze im europäischen Fußball kaum umsetzbar

München Eine Gehaltsobergrenze für Fußball-Profis findet derzeit viele Befürworter - zuletzt auch DFB-Präsident Fritz Keller. Eine Salary Cap nach US-Vorbild dürfte freilich in Europa kaum umzusetzen sein.

Auch Fritz Keller hat das Zauberwort nun in den Mund genommen. "Wir müssen", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) "über Gehaltsobergrenzen reden." Es gebe, erläuterte er, "unsinnige Gehälter und Ablösesummen, die nicht mehr glaubhaft sind". Kurzum: Um die finanziellen Probleme im Profifußball in den Griff zu bekommen, soll es den Spielern an den Geldbeutel gehen. Ganz nach dem Vorbild der Profiligen in Nordamerika, wo die Budgets für die Kader reguliert werden.

Die Idee einer Salary Cap für Fußball-Klubs in Europa und damit auch in der Bundesliga ist nicht neu. Er sei, erinnerte sich Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erst am Sonntag, mit dem damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini deswegen bereits vor Jahren bei der EU-Kommission in Brüssel gewesen - ohne Erfolg: "Leider hat er sich immer eine blutige Nase eingeholt, obwohl alle großen Klubs in Europa diese Aktion unterstützt haben", sagte Rummenigge bei Sky.