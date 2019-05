Saison-Rückblick : Das große ABC zur Bundesliga 2018/19

Düsseldorf Die Bayern sind wieder Meister, der Videobeweis sorgt immer noch für Diskussionen. Die Bundesliga-Saison 2018/19 hat aber auch für manche Überraschung und Neuheit gesorgt. Hier ist unser Saisonrückblick von A bis Z.

Handspiel ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das ist aber auch schon das einzige, was bei dieser Regel in der gerade beendeten Bundesliga-Saison klar ist. Wie kaum etwas anderes hat die Handspielregel in dieser Spielzeit für Diskussionen, Verwirrung und Ärger gesorgt. Noch mehr als das Eingreifen der Videoschiedsrichter bei einem irregulären Tor.

Yann Sommer war wieder ein konstanter Rückhalt für die Borussia aus Mönchengladbach und in der Bundesliga chippen die Mittelfeldspieler den Ball wieder elegant in den Strafraum. Lukebakio sorgte mit Fortuna für Furore und so mancher Jubel nach einem Tor wirkte doch reichlich einstudiert. Mehr Kurioses und Interessantes über die Saison gibt es hier in unserem Saisonrückblick von A bis Z.