Saison 2020/21 : Meister Bayern startet gegen Schalke in die Bundesliga

Köln Titelverteidiger Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen Schalke 04 in die 58. Saison der Fußball-Bundesliga. Welches Spiel das Eröffnungsspiel sein wird, ist aber noch nicht klar.

Sollte der Meister und Pokalsieger nicht das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, eröffnet er am 18. September die Spielzeit. Bei einem Endspieleinzug in Lissabon würde die Partie erst am 21. September ausgetragen, das Eröffnungsspiel würden Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bestreiten.