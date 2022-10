Rouven Schröder wurde am 18. Oktober 1975 in Arnsberg geboren. Bevor er im Fußball als Manager und Sportdirektor in Erscheinung trat, lief er in seiner aktiven Karriere unter anderem für den VfB Lübeck, den VfL Bochum und den MSV Duisburg auf. Seine Spieler-Laufbahn beendete er 2011 beim NTSV Strand 08 in der 5. Liga, wo er dem Fußball als Co-Trainer erhalten blieb.