„Ronyell“ Malen Ein Fehleinkauf auf Haaland-Jagd

Noch im Winter, auch kurz nach der Weltmeisterschaft, da wurde der niederländische Nationalspieler in einem Atemzug mit Nico Schulz genannt. Ein weiterer teurer Fehleinkauf, 30 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven in den Sand gesetzt, undsoweiter. Ein paar Monate später nennt ihn auch die Zeitung Voetbal International den „Ronaldo von Dortmund“, Malen jagt einen Vereinsrekord von Erling Haaland. Was ist nur passiert?