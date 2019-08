Stürmerstar Romelu Lukaku : „Bundesliga ist eine der aufregendsten Ligen“

Der belgische Stürmer Romelu Lukaku bei seinem Empfang in Mailand. Foto: AP/Luca Bruno

Köln Die Bundesliga startet am Freitagabend mit der Partie Bayern gegen Hertha BSC in die neue Saison. Einer, der sich schon auf die Liga freut, ist Romelu Lukaku. Der Stürmer von Inter Mailand schaut sich gerne die deutschen Spiele an.

Die Fußball-Bundesliga bringt den belgischen Stürmerstar Romelu Lukaku regelrecht ins Schwärmen. "Die Bundesliga ist eine der aufregendsten Ligen, weil es dort Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Schalke 04 gibt, bei denen viele junge Talente zu sehen sind", sagte der 26-Jährige dem Nachrichtenportal t-online: "Sie hat großartige, leidenschaftliche Fans, tolle Stadien und ist zugleich eine Liga, die dir Chancen bietet."

Topstars wie Lukaku finden dennoch immer seltener den Weg ins deutsche Fußballoberhaus. Der kürzlich für 76 Millionen Euro von Manchester United zu Inter Mailand gewechselte Angreifer hat dafür eine Erklärung: "Die Bundesligaklubs sollten die Barriere durchbrechen. Vielleicht sollte ein Team mal mehr als 100 Millionen Euro für einen Spieler zahlen. Allerdings respektiere ich auch die Tatsache, dass sie Spieler aus ihren eigenen Akademien entwickeln wollen. Das sind die nächsten großen Superstars."

(rent/sid)