Roman Weidenfeller, Stefan Kießling und Co.: Diese Spieler verabschieden sich

Letzter Bundesliga-Spieltag : Diese Spieler verabschieden sich in den Ruhestand

Stefan Kießling wird das Bayer-Trikot in der kommenden Saison nicht mehr tragen. Foto: dpa/Federico Gambarini

München Der letzte Spieltag dieser Saison wird auch für viele Spieler der letzte sein: in ihrer Karriere, oder für ihren bisherigen Verein. Schluss machen auch ein paar prominente Deutsche im Ausland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tom Starke hat viel mitgemacht in seiner Karriere. Auch deren Ende schon. Blumenstrauß, lobende Worte, das Übliche halt, dazu Sprechchöre bei der Meisterfeier auf dem Marienplatz. Im Mai vergangenen Jahres nahm er Abschied beim FC Bayern, und wäre alles normal verlaufen, arbeitete er heute als Koordinator der Torhüter im Münchner Nachwuchsbereich. Wegen der Verletzungen von Manuel Neuer und Sven Ulreich musste Starke dann aber doch noch mal ran.

Also erlebt der 37-Jährige seinen Abschied eben ein zweites Mal. Und jährlich grüßt das Murmeltier. Am Samstag Blumenstrauß, lobende Worte - das Übliche halt, dazu Sprechchöre bei der Meisterfeier am 20. Mai auf dem Marienplatz. Verläuft alles normal, wird er dann doch als Koordinator der Torhüter im Nachwuchsbereich bei den Münchnern arbeiten. Niemals, hat Trude Herr einst gesungen, geht man so ganz. Und für den FC Bayern ist es ja gut zu wissen, dass da noch einer ist, auf den im Ernstfall Verlass wäre.

Auch Roman Weidenfeller (37), Weltmeister, hat seinen Abschied schon hinter sich. Sehr emotional war es vergangenen Samstag vor der "Süd" in Dortmund, sein Abschiedsspiel haben sie auch schon terminiert: 7. September. Auch Weidenfeller wird beim Verein bleiben. In welcher Rolle? "Das werden wir sehen. Mir ist es wichtig, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt." Kann ja auch sein, dass sie mal einen Torhüter brauchen, wer weiß.

Starke, Weidenfeller, übrigens auch Christopher Heimeroth in Mönchengladbach oder Stefan Kießling: Am kommenden Samstag soll dann doch mal Schluss sein mit der Karriere. Kießling spielte seit 2006 für Bayer Leverkusen, zwischendurch sagte Rudi Völler Angebote für den Angreifer ab, ohne ihn eingeweiht zu haben. Auf die Zukunft hat sich "Kieß" mit einem Fernstudium vorbereitet, aber auch für ihn gilt: Er bleibt seinem Verein erhalten. In welcher Funktion auch immer.

Abschied nehmen am Samstag auch Spieler, deren Karriere noch nicht zu Ende ist. Leon Goretzka etwa wechselt von Schalke 04 zum FC Bayern, Max Meyer wechselt irgendwohin - und zumindest für Letzteren wird es nach der üblen Nachrede in den vergangenen Wochen wohl keinen Blumenstrauß, lobende Wort, das Übliche halt geben. Dominik Kaiser, Leipziger Urgestein, bekommt da einen schöneren Abgang: Er darf wohl noch spielen.

Kießling gehört zu denen, die auch nicht mehr so recht können: kaputte Hüfte, Arthrose. Claudio Pizarro, Ende derzeit offen, geht so langsam auf die 40 zu. "Es kommt die Zeit, da sagt dein Körper, jetzt müsstest du langsam mit dem Fußball aufhören. An diesem Punkt bin ich angekommen", sagte vor knapp zwei Wochen Heiko Westermann, immerhin mal Nationalspieler, bei Austria Wien wegen eines kaputten Knies nicht mehr einsatzfähig.

"Irgendwie", sagte Weidenfeller beim Abschied, "ist alles endlich." Das gilt offensichtlich für Vereinstreue, aber eben auch für die sportliche Karriere. Den Endpunkt erreicht hat auch Per Mertesacker. Der "Big Fucking German" des FC Arsenal geht - aber nur vom Spielfeld. Am Wochenende wurde er von den Anhängern frenetisch gefeiert. Er bleibt den Londonern erhalten, als Leiter des Nachwuchszentrums.

(SID)