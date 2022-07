Nach Lewandowski-Wechsel : Die Super League ist bei Barca und Co. längst Realität

Meinung Düsseldorf Der FC Barcelona geht trotz Milliarden-Verschuldung auf Shoppingtour und auch andere Spitzenvereine wie der FC Bayern oder der BVB geben Millionen aus. Kleine Klubs müssen derweil sehen, wo sie bleiben. Die Super League ist längst Realität.

Allen voran der FC Barcelona gibt die Millionen aus, als gäbe es kein Morgen mehr. Dabei verglich Präsident Juan Laporta Barca in finanzieller Hinsicht neulich noch mit einem Patienten, der quasi tot sei. 500 Millionen Euro brauche man, um den Klub zu retten, hieß es. Schulden von mehr als einer Milliarde Euro, astronomische Gehälter und Transfersummen brachten den Klub an den Rand des Ruins. Mit Spielereien, die nur Eingeweihte verstehen, einer Umschuldung und einer Verpfändung von TV-Rechten schaufelte man immerhin rund 50 Millionen frei für Robert Lewandowski . Und bis zu 75 Millionen Euro für den Brasilianer Raphina, bei dem man die Ablöse vorsichtshalber auf eine Milliarde Euro festschrieb.

Auch in England, Frankreich und Italien jongliert man wieder mit solchen Summen. Und auch in der Bundesliga, in der der FC Bayern in diesem Sommer das ganz große Portemonnaie öffnet und neue Stars für bislang 120 Millionen Euro holt. Auch der BVB, der zu Zeiten von Zuschauerbeschränkungen den Untergang des Abendlandes beschwor, gönnte sich für Neue für 86 Millionen – natürlich gegenfinanziert mit den 60 Millionen für Erling Haaland.