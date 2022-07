Rheinischer Bundesliga-Gipfel : Virkus schlägt rheinischen Klubs Spielformate für WM-Pause vor

Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus, Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs, Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport, Simon Rolfes, und der Lizenzspieler-Leiter des 1. FC Köln, Thomas Kessler, diskutieren am 25. Juli, ab 11 Uhr über die neue Spielzeit. Foto: Fotos: dpa | Montage: Ferl

Exklusiv Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist mit zwei Siegen bereits erfolgreich in die neue Zweitligasaison gestartet. Für Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen und den 1. FC Köln steht mit dem DFB-Pokal das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit bevor. Da gab es reichlich Gesprächstehemen für die vier Vereinsvertreter beim Rheinischen Bundesligagipfel der RP.

In der Fußball-Bundesliga steht die neue Spielzeit kurz bevor. Am kommenden Wochenende geht es für die Vereine bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals um den ersten wichtigen Sieg der Saison 2022/23. Die rheinischen Klubs starten mit großen Ambitionen. Während Borussia Mönchengladbach unter dem neuen Trainer Daniel Farke wieder zur typischen Gladbacher Spielweise zurück finden und sich wieder in der oberen Tabellenhälfte etablieren will, gilt es für Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln an die erfolgreiche Vorsaison anzuknüpfen.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist mit zwei Siegen in den ersten beiden Spielen der Zweiten Liga bereits erfolgreich gestartet.

Dennoch gibt es bei allen Teams noch offene Personalfragen und Ungewissheiten, wie die Saison verläuft. Reichlich Themen also für Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus, Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs, Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport, Simon Rolfes, und der Lizenzspieler-Leiter des 1. FC Köln, Thomas Kessler, beim Rheinischen Bundesligagipfel der Rheinischen Post. Mit den RP-Reportern Gianni Costa und Karsten Kellermann diskutierten sie vor rund 80 Lesern der Rheinischen Post über die Erwartungen an die neue Saison.

Es ist eine Saison, in der es erstmal keine Corona-Beschränkungen gibt, wieder volle Stadien zu erwarten sind. „Ich kannte das gar nicht mehr, wie sich das in der Arena anfühlt. Es ist sensationell, wenn so viele Zuschauer beim ersten Spiel gegen Paderborn da sind. Es war eine überragende Stimmung“, sagte Klaus Allofs. Auch bei den anderen drei Vertretern ist die Freude über den wieder engeren Kontakt zu den Fans groß. „Ich glaube, dass Fans unheimlich wichtig sind. Gerade bei uns ist es so, dass die Spieler von den Fans leben. Einige unserer Spieler sind unter Corona zu uns gekommen, die kannten das noch gar nicht. Die Jungs haben im Trainingslager erstmal gesehen, welche Wucht die Fans haben und was das für unseren Klub bedeutet“, sagte Borussia Mönchengladbachs Manager Roland Virkus. Bayers Simon Rolfes betonte, dass die Emotionen, die das bei den Spielern ausmache, nicht unterschätzt werden dürften. „Deswegen versuchen wir das auch intensiv zu fördern mit öffentlichen Trainings.“

Bei Fortuna Düsseldorf sieht Klaus Allofs deswegen auch eine Aufgabe darin, die Bindung zu den Menschen zu schaffen. „Ich würde schon gern daran arbeiten, dass weniger Leute aus Düsseldorf zum Fußball lieber nach Mönchengladbach fahren. Das muss unser Ziel sein“, sagte Allofs.

Sportlich überzeugen will in der Bundesliga auch wieder Borussia Mönchengladbach. Was in den vergangenen Jahren auf dem erfolgreichen Weg schief gelaufen sei, wird Virkus gefragt. „Vieles ist bei uns gut gelaufen, dann kam die Pandemie und viele Spieler hatten auslaufende Verträge und die Ausgangslage hat sich verändert. Das ist dann vielleicht nicht so gut gelaufen. Man wollte noch mal das Pünktchen oben drauf setzten. Aus meiner Sicht darf Dominanz aber nicht das Merkmal von Borussia Mönchengladbach sein. Qualität war immer da. Wir hatten ein Alleinstellungsmerkmal. Da müssen wir wieder hinkommen“, betont der Gladbacher Sportdirektor.

Für den 1. FC Köln sei trotz der guten Vorsaison der Klassenerhalt erneut das Ziel, betonte Kessler. „Wir wollen in der Bundesliga bleiben und so schnell es geht die 40 Punkte holen“, sagte Kessler. Man wolle sich Stück für Stück weiter entwickeln, auch mit dem Trainer. „Dabei kommt es nicht ganz so darauf an, ob wir am Ende Vierte, Fünfter oder Sechster werden. Wir wollen in der Liga und auch in der Conference League nach Möglichkeit eine gute Rolle spielen“, erklärt Kessler die Saisonziele des FC. Der Kader sei dafür gut aufgestellt. „Wir haben früh Gespräche geführt, wo wir spielerisch in dieser Saison hinwollen und geschaut, was wir noch im Rahmen unserer Möglichkeiten machen können.“ Man habe junge, entwicklungsfähige Spieler geholt, auch um dem Kader dann ein gewisses Gerüst zu geben.

„Stand jetzt ist nicht geplant, dass wir noch Spieler dazu holen“, sagt Kessler. Auch bei der Personalie Anthony Modeste sei er entspannt. „Wir haben mit Toni offen über die Situation gesprochen. Er hatte im Winter ein sehr lukratives Angebot, wir haben aber entschieden, dass es besser ist, ihn bei uns zu halten. Wir haben Toni versprochen, dass wir die Situation gemeinsam diskutieren, wenn ein Angebot kommt. Bis jetzt ist aber noch niemand auf uns zugekommen."

Für Simon Rolfes war es bei Bayer hingegen das Ziel, den Kader zusammenzuhalten. Das sei ihnen gelungen. Nun gehe es darum, das Spielsystem weiter zu stabilisieren.

Aber auf welche Spieler schauen die rheinischen Klubs, wenn sie nach Verstärkung suchen? „Man sollte Vielseitig sein, um für Vereine attraktiv zu sein. Das Tempo ist ein wichtiges Thema, die Athletik muss da sein, um diese Geschwindigkeit für das Spiel mitzubringen“, sagte Allofs. Auch Roland Virkus betonte die Bedeutung vielseitiger Spieler für die Kaderpolitik. „Selten ist es so, dass ein Spieler nur eine Position spielen kann. Die Frage ist dann nur, wie gut. Ich glaube aber, dass die Topspieler als Spezialisten auf ihrer Position weiter gefragt sind und dann auch besser sind als die polyvalenten Spieler. Trotzdem sind die Polyvalenten wichtig für ein Team“, erklärte Rolfes.

Die Entwicklung der Spieler wiederum hängt vor allem am Trainerteam. Fortuna Düsseldorf hat mit Daniel Thioune einen Trainer gefunden, der gut zum Team passt, betont Allofs, zur Frage nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung will er aber nichts sagen.

Borussia Mönchengladbach startet mit einem neuen Trainer in die Saison. Daniel Farke hat von Adi Hütter übernommen. „Der Spieler will heute als Mensch wahrgenommen werden. Das hat Daniel Farke von Anfang an vermittelt. Er interessiert sich auch für das Umfeld der Spieler. Wenn du was vermitteln willst, dann musst du an die Menschen ran. Das hat er von der ersten Minute an vermittelt“, sagte Virkus. Das komme auch bei den Spielern an. „Die Softskills sind wichtig beim Training, die sind eine Zeit lang vielleicht vernachlässigt worden. Das macht heute den Unterschied, ob du ein guter oder ein sehr guter Spieler bist“, ist sich Virkus sicher.

„Die Spieler fordern heute mehr ein. Die menschliche Komponente, um den Spieler bei sich zu haben, ist das eine, aber auch die Kompetenz, um die verschiedenen Felder zu bearbeiten müssen bedient werden. Wir sind früher gekommen und haben trainiert. Ernährung oder verschiedene Trainingsmethoden sind Themen, die es in meiner Zeit kaum gab“, sagt auch Rolfes.

Was bei einem Rheinischen Fußball-Gipfel nicht fehlen darf? Die Frage nach dem Derby. Und das ist für die Runde klar das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. In der vergangenen Saison gewann der FC beide Derbys. Für die Gladbacher ein schwerer Schlag: „Wenn wir die zwei Derbys gewonnen hätten, aber abgestiegen wären, wäre die Gesamtstimmung vielleicht trotzdem besser gewesen als so nach der Saison“, sagte Virkus etwas ironisch. Thomas Kessler durfte beim FC hingegen die Erfahrung machen, wie schön Derbysiege sind: „Mein Kinder wecken mich morgens mit Derbysieger, Derbysieger. Die darf ich doch jetzt nicht enttäuschen.“ Allerdings werde er nicht sechs Punkte gegen Gladbach ausgeben und alles andere sei die Saison dann egal. „Ich selbst durfte auch ein Derby gegen Gladbach spielen, dass wir gewonnen haben. Davon lebt man lange als Spieler, aber für die Fans ist es das Größte.“ Die Rivalität müsse aber auf dem Platz stattfinden, mit Gesängen auf den Rängen, betont der Kölner. Jeder Spieler freue sich schon jetzt auf das Spiel.

„Ich bin ich gespannt, ob die Gladbacher mehr zu zeigen haben als letztes Jahr“, so Kessler.

Erst mal freuen sich die Vertreter der rheinischen Klubs neben dem eigenen Saisonstart auf das EM-Halbfinale der DFB-Frauen gegen Frankreich. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist Aufsichtsrätin bei Fortuna Düsseldorf. Daher freut sich Allofs besonders über den Erfolg. Kontakt habe man aktuell aber nicht großartig. Thomas Kessler freut sich vor allem über die Aufmerksamkeit für die Frauen: „Das ist doch toll. Warum sollen meine Töchter nicht auch irgendwann für Köln spielen wollen.“

Die Diskussion über gleiche Gehälter bei Fußballerinnen und Fußballern findet Simon Rolfes den falschen Ansatz. „Gehälter haben ja immer was mit Einnahmen zu tun. Gehen die wie in der Pandemie runter, gehen auch die Gehaltsmöglichkeiten runter. Dem Frauenfußball ist nicht geholfen, wenn höhere Gehälter gezahlt werden. Der jeweiligen Frau in dem Moment, aber dem Fußball an sich mit seiner Struktur nicht“, sagte Rolfes. Es müsse die Entwicklung angestoßen werden, dass die Infrastruktur und die Grundvoraussetzungen besser werden. Wichtig sei, dass es die Aufmerksamkeit gebe. Die Bayer-Frauen seien zum Beispiel wie die Männer zu Spielen nach Mexiko gereist. „Da gab es große Aufmerksamkeit für sie. Das Thema wird immer mehr Gewicht einnehmen“, ist sich Rolfes sicher.

Während die DFB-Frauen um die EM spielen, wird es für viele Bundesligaspieler im Winter zur WM gehen. Die lange Winterpause wird dabei eine großer Herausforderung für die Vereine. Alle vier Vertreter waren sich einig, dass die Vergabe an Katar eine Fehlentscheidung war. „Jetzt müssen wir die WM zumindest nutzen, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Vielleicht kann man dann noch was Positives bewegen“, sagte Allofs. Auch bei Thomas Kessler hält sich die Vorfreude in Grenzen. „Schwierig sei das Thema, „auch aus Klubsicht mit der langen Winterpause“. Gespannt sei er, ob es vor Ort dann für die Spieler die Möglichkeit gebe, auf die Missstände aufmerksam zu machen.

Ob die WM-Vergabe auch bei den Spielern ein Thema sei, wird Rolfes gefragt. Aktuell sei es für viele erstmal das Thema, dabei zu sein. „Für viele Spieler ist es der Traum, einmal bei einer EM oder WM dabei zu sein. Das sei gerade vor allem entscheidend, aber natürlich beschäftige auch die Spieler das Thema Katar. „Für uns ist auch die Frage, wie Spieler so eine Saison überstehen, mit der Umstellung der Klimazonen zum Beispiel. Sportlich ist das ungünstig“, sagte Rolfes.

Wie aber plant man so eine lange Winterpause von elf Wochen? „Einige Spieler spielen keine WM, die müssen in Form bleiben. Dafür müssen wir Formate finden, die wir am besten auch vermarkten“, sprach Virkus über mögliche Formate, die WM seitens der Vereine zu überbrüclen. Die Spieler müssten immerhin bezahlt werden. „Gerade hier im Westen mit vielen Vereinen müssen wir Klubs schauen, dass wir eng zusammenarbeiten und ein Konzept für diese Zeit finden“, sagte Gladbachs Sportdirektor und blickte dabei zu seinen Kollegen auf dem Podium.

Es gehe ja auch um mehr als eine Beschäftigungstherapie für die Spieler, die beim Verein bleiben, so Allofs. „Wir müssen die Zeiten für die Spieler sinnvoll und auch für uns finanziell sinnvoll gestalten. Da kommt mir auch von der DFL zu wenig an Vorschlägen und Ideen“, mahnte Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand.