Rheinische Fünf - der 7. Bundesliga-Spieltag im Check

Düsseldorf Der 7. Spieltag der Bundesliga ist vorbei, die Gespräche darüber noch nicht. Das waren die Szenen des Spieltags, die uns weiter beschäftigen werden.

Der größte Aufreger

Kurz vor der Halbzeitpause im Spiel Mainz gegen Hertha BSC rutscht Herthas Per Skjelbred im Strafraum in Jonathan Burkardt. Elfmeter! Denken die Mainzer auf dem Platz und den Rängen und wohl auch die Zuschauer vorm TV. Denn spätestens nach der Zeitlupe wird deutlich, dass der Berliner nur die Beine des Mainzers trifft. Doch Schiedsrichter Daniel Schlager lässt weiterspielen. „Das ist erstmal kein Problem, das ist ein Fehler. Trotz allem erwartet man ja dann, dass aus Köln darauf hingewiesen wird und dann muss ich erwarten vom Schiedsrichter, dass er es sich anschaut. Und wenn er es sich anschaut, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen“, sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag auf Sport1 im „Doppelpass“. Völlig zu Recht ärgern sich die Mainzer, dass der Videobeweis in diesem Fall nicht genutzt wurde.