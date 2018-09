Rheinische Fünf - der 4. Bundesliga-Spieltag im Check

Rheinische Fünf - der Spieltagscheck : Darüber wird noch zu reden sein, Herr Di Santo

Düsseldorf Der vierte Spieltag der Bundesliga ist vorbei, die Gespräche darüber noch nicht. Das waren die Szenen des Spieltags, die uns weiter beschäftigen werden.

Welches Tor war das schönste? Welcher Pfiff erhitzte die Gemüter? In unserer „Rheinischen Fünf“ blicken wir zurück.

Der größte Aufreger

Den Aufreger des Spieltags lieferte Schalkes Argentinier Franco Di Santo, der mit seiner Auswechslung (65.) gegen die Bayern gar nicht einverstanden war. Di Santo nahm auf der Bank Platz, beleidigte seinen Trainer Domenico Tedesco und zeigte dann mit den Händen die Nummer 7. Was wollte der 29-Jährige damit sagen? Hätte etwa nicht er, sondern sein Mitspieler Mark Uth ausgewechselt werden müssen? Die Zahl habe nichts mit der Rückennummer seines Mitspielers zu tun gehabt, erklärte Di Santo hinterher. Wie auch immer. Das sind zwei Dinge, die so gar nicht gehen. Der Spieler beschädigte die Autorität seines Trainers und schwärzte mutmaßlich einen Kameraden an. So etwas bleibt in den Köpfen. Kurz nach dem Spiel kam Di Santo dann angekrochen: „Ich sehe ein, dass ich mich falsch verhalten habe. Und es gibt nichts um meinen Fehler zu rechtfertigen, ich möchte sagen, dass mein heißes Blut und mein Wettbewerbsgeist mich verleitet haben“, schrieb er in den sozialen Netzwerken. Die Worte wirken ein bisschen wie die eines uneinsichtigen Schuljungen, der von seiner Mutter am Ohr ins Büro des Schuldirektors gezogen wird, um brav seine Entschuldigung vorzutragen.

Tor des Spieltags

Das Tor des Tages geht auf den Deckel von Leverkusens Bubi Kai Havertz. Nicht, weil der Treffer besonders schön, sondern weil er besonders wichtig war. Der Kopfball zum 1:0 reichte aus, um Leverkusen nach zuvor drei Niederlagen wieder auf die Beine zu helfen. Andere Tore waren eleganter oder technisch anspruchsvoller? Erzählen Sie das mal Fan Manni, dem Pförtner vorm Bayer-Werk. Wird ihm egal sein.

Die größte Enttäuschung

Foto: dpa/Stefan Puchner 6 Bilder Fabian Giefer patzt gegen Werder Bremen

Enttäuschung stand Augsburgs Trainer Manuel Baum nach der 2:3-Heimniederlage gegen Bremen so sehr ins Gesicht geschrieben, dass man als Unbeteiligter Mitleid haben musste. „Wir haben ein richtig gutes Heimspiel abgeliefert, Chance um Chance herausgespielt. Ich habe noch kein Spiel erlebt, das wir so ungerecht verloren haben wie dieses." Außerdem haderte der Trainer mit seinem Keeper, der beim spielentscheidenden Treffer von Davy Klaassen ein weiteres Mal in dieser Saison gehörig danebengegriffen hatte. "Es steht halt auch ein Mensch im Tor, um den es mir wirklich leid tut. Aber wir müssen ihn nach den Leistungen beurteilen und da ist es zweimal schlecht gewesen", sagte Baum den Tränen nahe.

Pfiff des Tages

Diskutiert wurde an den Tresen am Wochende zuvorderst über eine Entscheidung: die Rote Karte gegen Hannovers Miiko Albornoz. Zum einen wäre da über die Entscheidung an sich zu reden. Schiri Bastian Dankert zeigte die Rote Karte, weil Albornoz seinen Gegenspieler mit der Hand an der Schulter berührt hatte. War das wirklich ein Foul? Zum anderen muss ein weiteres Mal über den Videobeweis diskutiert werden. Der nämlich kam zum Einsatz. Schiri Dankert hatte nach der Szene zunächst weiterlaufen lassen, dann kam der Hinweis aus Köln. Der Unparteiische schaute sich die Bilder an – und zückte dann die höchst umstrittene Karte. Soll der Videobeweis nicht eigentlich Fehlentscheidungen verhindern, fragt manch Ungläubiger.

Überraschung des Spieltags

Der VfL Wolfsburg ist ganz sicher keine Übermannschaft. Aber er war vor diesem Spieltag so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Wolfsburg hatte sieben Punkte. Dabei ist es geblieben. Gegner Freiburg hatte vor dem Spieltag gerade mal einen Zähler, nun sind es vier, weil die Breisgauer die Wölfe auswärts mit Effizienz und einer starken Abwehr 3:1 aus dem Stadion knüppelten. Bis zur 61. Minute hatte es 3:0 für den SC gestanden.

(sef)