Irrer Empfang in Dortmund: So feiern die BVB-Fans ihre Derbysieger

Dortmund Was ein Derbysieg gegen den FC Schalke bedeutet, erfuhren die Spieler von Borussia Dortmund bei ihrer Ankunft in der Heimat: Nach dem 2:1 feierten Axel Witsel und die anderen Profis mit den Fans.

Mit 2:1 (1:0) hatten sich die Dortmunder am Nachmittag dank einer reifen, souveränen Vorstellung gegen zuweilen überforderte Schalker durchgesetzt. Trainer Favre lobte, dass das Team trotz des zwischenzeitlichen 1:1 durch den Schalker Daniel Caligiuri (61., FE) „im Spiel geblieben ist und sogar noch das 2:1 gemacht hat“. Und das, obwohl die Stimmung hitzig und die Zweikämpfe aggressiv waren. Neben Favre, Paco Alcacer oder Jacob Bruun Larsen war auch Axel Witsel einer derer, die Derby-Premiere feierten. Und was es bedeutet, eben dieses besondere Revierduell tatsächlich zu gewinnen, erlebten sie noch am späten Abend bei der Rückkehr in die Heimat.