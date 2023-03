Revierderby Ein aktiver Profi spielte für Schalke und den BVB

Früher kam es regelmäßiger vor, dass Spieler sowohl für den BVB als auch den FC Schalke 04 aufliefen. Sogar jeweilige Vereinslegenden wie Reinhard „Stan“ Libuda, Ingo Anderbrügge oder Rüdiger Ambramczik haben in Dortmund und Gelsenkirchen unter Vertrag gestanden. Rekordspieler für beide Vereine ist aber Rolf Rüssmann. Der frühere Abwehrspieler absolvierte 453 Spiele für Schalke (304) und den BVB (149). In seiner Karriere hatte der spätere Manager mit Ausnahme eines Wechsels zum FC Brügge für ein halbes Jahr im Zuge seiner Sperre aufgrund der Verwicklungen in den Bundesliga-Skandal ausschließlich für die beiden Revierklubs gespielt.