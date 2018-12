Fährmann raunzt TV-Reporter an, Bentaleb verweigert Handschlag: Die Stimmung auf Schalke droht zu kippen

Gelsenkirchen Nach dem 1:2 (0:1) im Derby gegen Borussia Dortmund spricht Domenico Tedesco die Schwachstellen des FC Schalke deutlich an. Die vielen Verletzten im Sturm lässt der Trainer nicht als Ausrede gelten.

So ein verlorenes Derby wiegt offensichtlich noch ein wenig schwerer als andere Niederlagen in der Bundesliga. Das sah man nach dem 1:2 gegen Dortmund zunächst Schalkes Ralf Fährmann in der Interviewzone deutlich an. Reichlich beladen wirkte der Torwart der Königsblauen. „Da brauchen Sie gar nicht zu lachen“, blaffte er den TV-Reporter an, der nach den Ursachen der Niederlage fragte und dabei freundlich dreinblickte. Ob die Derbyniederlage denn Auswirkungen auf die Tabelle habe – und ob es daran lag, dass der BVB schlicht das reifere Team war. „Sie haben es doch gesehen, oder?“, fragte Fährmann zurück, die Hände in die Hüften gestemmt. „Wir haben alles gegeben, aber am Ende für einen Heimsieg zwei Tore zu wenig geschossen.“ Viel Zeit für schlechte Laune bleibt nicht. Immerhin muss Schalke am Dienstag (18.55 Uhr) in der Champions League gegen Lokomotive Moskau ran.