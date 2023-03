Revierderby Diese Spieler spielten für den BVB und Schalke

Jürgen Sobieray: In Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen spielte er ab 1969 in der Bundesliga für Schalke.1971 war er in den Bundesliga-Skandal verwickelt. Nach einer Spielzeit beim Zweitligisten Wanne-Eickel wechselte er 1980 zu Borussia Dortmund und kam in zwei Saisons auf 13 Spiele.