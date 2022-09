Vor Revierderby : 12-Jähriger durch Glasflaschenwurf im Gesicht verletzt

Dortmund Ein 12-Jähriger ist im Zusammenhang mit dem Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (1:0) bei einem Glasflaschenwurf im Gesicht verletzt worden. Der Täter konnte bereits ausfindig gemacht werden.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und stellte am Bahnhof in Castrop-Rauxel einen 20-Jährigen aus Gelsenkirchen. Dieser hatte aus der wartenden S2 in Fahrtrichtung Essen eine Glasflasche geworfen und den 12-Jährigen im Gesicht getroffen. Der Schalke-Anhänger gab die Tat vor Ort zu und entschuldigte sich unverzüglich bei dem Jungen aus Castrop-Rauxel.