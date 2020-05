"Heimnachteil" und mehr Karten : Sportliche Erkenntnisse des Restarts in der Bundesliga

Sportliche Erkenntnisse des Restarts in der Bundesliga

Berlin Nur ein Heimsieg, mehr Gelbe Karten - und ein Wechselrekord: Der erste "Geisterspieltag" in der Geschichte der Fußball-Bundesliga hat einige Erkenntnisse geliefert. Eine Übersicht über die Besonderheiten beim Spiel ohne Zuschauer.

Heimnachteil

Borussia Dortmunds Derbysieg gegen Schalke - das war's. Ansonsten war für die Bundesliga-Gastgeber am ersten "Geisterspieltag" nicht viel zu holen. Einzig am sechsten Spieltag hatten noch weniger Mannschaften zu Hause gewonnen - nämlich keine. Der Heimvorteil scheint ohne Fans dahin.

Wechselflut

Da jedes Team nun fünf Spieler pro Begegnung tauschen darf, fiel wie zu erwarten der Wechselrekord: 79 Auswechslungen gab es in den neun Begegnungen, bislang waren auch theoretisch nur 54 möglich.

Mehr Spielzeit

Mehr Gelbe Karten

Bundesliga verzeichnet Rekord-Quote in den Niederlanden

Revierderby meistgesehenes Spiel : Bundesliga verzeichnet Rekord-Quote in den Niederlanden

Weniger Meter

Im Schnitt legte jede Mannschaft 115,5 Kilometer zurück - 700 Meter weniger als an den ersten 25 Spieltagen.

Kommunikation

Endlich konnten Außenstehende mal Mäuschen spielen. Auffällig war, wie viel die Profis miteinander kommunizieren. Keine fünf Sekunden vergingen ohne lautstarke Kommandos, egal ob in Deutsch, Englisch oder Spanisch. Das war interessant - sorgte aber auch manchmal für kuriose Momente.

Respekt vor Schiedsrichtern

Insgesamt erhielten die Zuschauer doch den Eindruck, dass die Schiedsrichter von den Akteuren wieder als das wahrgenommen wurden, was sie eigentlich sind: Spielleiter. Die Entscheidungen, auch wenn sie strittig waren oder mithilfe des Videobeweises getroffen wurden, entfachten viel weniger Diskussionen. Über die Außenmikrofone war die Kommunikation der Unparteiischen untereinander deutlich zu verstehen. Das bot interessante Einblicke und half offensichtlich auch den Spielern. Es wurde längst nicht so gestenreich reklamiert wie vor der Coronapause - ob das mit der Rückkehr der Fans so bleibt?