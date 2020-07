Relegationsmeister Hamburg, Teil II: Hamburger SV - Karlsrher SC

Der HSV spielt wieder ein schlechte Saison, steht wieder auf Platz 16 und spielt wieder in der Relegation. Und wieder rettet er sich. Auf besonders dramatische Weise. In der 90. Minute sieht es so aus, als sei der erste Abstieg des HSV besiegelt. Es steht 1:0 für den KSC, das Hinspiel endete 1:1. Die Hamburger bekommen nochmal einen – zumindest umstrittenen – Freistoß. Rafael van der Vaart legt sich die Ball zurecht, doch Marcelo Diaz läuft an – und trifft. Hamburg rettet sich in letzter Minute in die Verlängerung, Nicolai Müller schießt in der 115. Minute das 2:1, Hamburg bleibt erstmal erstklassig. Zwei Jahre später steigen die Hamburger schließlich zum ersten Mal in die Bundesliga ab.